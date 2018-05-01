10:36 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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В России на фестивале под танк попали дети - ВИДЕО

В Санкт-Петербурге на фестивале "Боевая сталь" несколько человек попали под танк. Среди пострадавших двое несовершеннолетних подростков и мужчина среднего возраста.

В России на фестивале под танк попали дети - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Как отмечается, организаторы фестиваля катали посетителей на репликах танков времен Великой Отечественной войны. Однако во время одной из таких поездок, трое людей не удержались на танке, который съезжал с насыпи, и упали под гусеницы. В результате инцидента пострадали не только не в чем невинные взрозлые, но и дети.

Позже всех пострадавших доставили в травмпункт.

По словам медиков, у мужчины оказался перелом ноги, множественные ссадины, а такжеушиб грудной клетки. Кроме того, у пострадавшего отметили запах алкоголя. Мужчине оказали помощь и отпустили.

В свою очередь у одного из подростков ушиблены пальцы на левой руке. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Сейчас Следственный комитет РФ проводит комплекс мероприятий, который направленный на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Вооруженные силы Украину начнут проходить подготовку специалистов для работы с  противотанковыми ракетными комплексами Javelin.


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