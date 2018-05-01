18:36 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одесском парке отдыха в кафе пожар - ВИДЕО

В Одессе поблизости кинотеатра "Москва" в кафе "ВДВ" произошло возгорание. Заведение расположено в парке имени Горького в микрорайоне Черемушки.

В одесском парке отдыха в кафе пожар - ВИДЕО

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Огонь вспыхнул 1 мая приблизительно в 16:00. В данный момент на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Приблизительная площадь огня составляет более 100 кв.м. Здание полыхает возле многолюдных общественных мест, среди которых кинотеатр "Москва" и детские аттракционы.

По предварительной информации, погибших нет.

В 17:30 парк отключили от электричества, пожарные еще боролись с пламенем. Операция по ликвидации пожара запустилась с небольшим опозданием в связи с проблемными гидрантами. В 17:44 специалистам удалось локализировать пожар. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центральной части бразильского города Сан-Паулу  загорелся небоскреб в 22-этажном жилом доме, который впоследствии обвалился.


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