14:27 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в детей – ФОТО

В селе Доброполье Харьковской области 61-летний местный житель,  бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где находились дети.

В Харьковской области мужчина бросил

Об этом информирует пресс-служба полиции в соцсети Facebook.

Правоохранителям удалось установить, что пожилой мужчина зашел во двор соседского дома, где были пятеро детей. Там ему не понравилось, что громко играет музыка и он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки.

В результате инцидента, девочка получила ожоги спины и правого плеча. Состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь.

Полиция задержала злоумышленника, по этому поводу открыто уголовное производство по статье об покушении на убийство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Афганистана в городе Кандагар посреди площади террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 учащихся медресе.


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