10:25 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Кении мощный ливень унес жизни сотни людей – ФОТО

Из-за апрельских наводнений, которые спровоцировали ливни в Кении по меньшей мере 100 человек погибли.

В Кении мощный ливень унес жизни сотни людей – ФОТО

Об этом информирует Reuters.

Генеральный секретарь "Красного креста" в Кении Аббас Гуллет заявил, что организация настойчиво призывает национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было сделать целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям.

По последним данным, около 200 тысяч человек остались без крыши над головой.

Кроме того, вспыхнула волна болезней, которые передаются через воду.

Наводнения перекрыли основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы. Военные и полиция используют вертолеты для спасательных миссий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители городов Викторвилл в Калифорнии и Вест-Джордан оказались заложниками небывалой волны из просохших растений - перекати поле


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