08:33 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Альпах произошел сильнейший шторм, есть погибшие

В швейцарских Альпах в ночь на вторник, первое мая, во время сильного шторма, погибли четыре лыжника.

В Альпах произошел сильнейший шторм, есть погибшие

Об этом сообщает местное издание The Local Switzerland.

По словам правоохранителей, лыжники были гражданами Италии, Франции и Германии. Один из лыжников погиб во время шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице.

Кроме того, из-за бури еще десять человек пострадали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
На месте инцидента специальные службы делают все необходимое для эвакуации людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы спрогнозировали наплыв огромной магнитной бури в Украину в начале мая. Сообщается, что буря достигнет предела мощности уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая. Подобный уровень стихии неприятен для людей с повышенным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой системой.


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