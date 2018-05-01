В Альпах произошел сильнейший шторм, есть погибшие

Об этом сообщает местное издание The Local Switzerland.

По словам правоохранителей, лыжники были гражданами Италии, Франции и Германии. Один из лыжников погиб во время шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице.

Кроме того, из-за бури еще десять человек пострадали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

На месте инцидента специальные службы делают все необходимое для эвакуации людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы спрогнозировали наплыв огромной магнитной бури в Украину в начале мая. Сообщается, что буря достигнет предела мощности уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая. Подобный уровень стихии неприятен для людей с повышенным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой системой.