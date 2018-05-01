Сколько стоит жизнь в Харькове: юноша совершил заказное убийство

Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

По улице Зубенко города Харькова 29 апреля в заброшенном доме был найден труп мужчины с большим количеством ножевых ранений. Полиция задержала двоих подозреваемых: гражданскую супругу убитого и друга ее 15-летней дочери.

Во время допроса подозреваемая созналась, что ее сожитель доводил вечным пьянством, ссорами и оскорблениями, поэтому она приняла решение избавиться от него. Она нашла среди друзей своей дочери молодого человека, который решился за две тысячи гривен пойти на убийство.

Киллер выбрал нужный момент, когда мужчина в очередной раз крепко заснул в состоянии алкогольного опьянения, а заказчица пустила его в жилище. Далее преступник нанес жертве 19 ударов ножом в область головы и шеи, а далее совместно с женщиной перетащил труп в заброшенный дом. Имущество мужчины выбросили в водоем.

Начато следствие. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы по статье за умышленное убийство.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Херсоне поздно вечером неизвестные застрелили мужчину.