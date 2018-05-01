19:18 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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По дороге на Говерлу обнаружили мертвого иностранца

В украинских горах Карпатах при подъеме на одну из них зафиксировали тело погибшего мужчины, который оказался гражданином другого государства.

По дороге на Говерлу обнаружили мертвого иностранца

Об этом 1 мая сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сегодня устанавливаются обстоятельства и причины гибели иностранного туриста. По предварительным данным, мужчина совершал подъем на гору в составе туристической группы из 12 людей. Где остальные члены группы - неизвестно.

Сообщение о находке тела поступило вчера в оперативно-координационный центр Ивано-Франковской области. Один из туристов во время покорения Говерлы заметил поблизости базы отдыха "Заросляк" мужчину в бессознательном состоянии. Он лежал на тропе.

К месту происшествия были вызваны сотрудники поисково-спасательного отделения.

Установлено, что это гражданин Республики Хорватия, 1952 года рождения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине на соседней с Говерлой горе Брескул массива Черногор высотой в 1911 метров сошли два снежных покрова.


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