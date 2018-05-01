На Житомирщине произошла потасовка в баре, есть погибший

По предварительной информации, около 5:00 утра, 1 мая между группой студентов и коллективом не трезвых молодчиков возникла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку и использованием холодного оружия.

Серьезность ситуации в разгаре эмоций никто не понял, незнакомцы начали преследовать своих обидчиков. Чуть позде местная жительница обнаружила в своем огороде окровавленное тело молодочего человека, женщина вызвала скорую. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть юноши.

Правоохранители в течении часа задержали всех участников инцидента. Главному убийце грозит от 10 до 15 лет лишение свободы в колонии строгого режима. Прокуратура уже возбудила уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном троллейбусе произошла драка и поножовщина.