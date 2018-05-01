Мотоцикл совершил наезд на детей в Винницкой области

Об этом сообщает пресс-центр полиции Винницкой области.

Мопед "Ямаха", за рулем которого пребывал 15-летний подросток, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21099". 29-летний водитель автотранспорта которого пребывал в состоянии наркотического опьянения.

В ходе столкновения получил травмы водитель мопеда и его малолетние пассажиры возрастом 12 и 15 лет. Дети получили многочисленные телесные повреждения, среди которых рваные раны и переломы конечностей. Пострадавших госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу.

В данный момент правоохранители определяют обстоятельства и причины аварии. Начато уголовное производство. Нарушителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.