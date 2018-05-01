17:36 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Мотоцикл совершил наезд на детей в Винницкой области

В городе Гнивань Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали трое детей.
 

Мотоцикл совершил наезд на детей в Винницкой области

Об этом сообщает пресс-центр полиции Винницкой области.

Мопед "Ямаха", за рулем которого пребывал 15-летний подросток, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21099". 29-летний водитель автотранспорта которого пребывал в состоянии наркотического опьянения.

В ходе столкновения получил травмы водитель мопеда и его малолетние пассажиры возрастом 12 и 15 лет. Дети получили многочисленные телесные повреждения, среди которых рваные раны и переломы конечностей. Пострадавших госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу.

В данный момент правоохранители определяют обстоятельства и причины аварии. Начато уголовное производство. Нарушителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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