Киевлянин наткнулся на схрон с боеприпасами - ФОТО

Сообщается, что киевлянин проводил свои выходные за рыбалкой, как вдруг он случайно выловил из тяжелое ведро. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая провела детальный осмотр выловленного груза:

- магазин к автомату Калашникова - 5 шт

- самодельный глушитель к автомату Калашникова - 1 шт

- тротил 5 пакетов по 200 гр каждый

- снаряд гранатометный ВОГ-25 - 10 шт

- гранаты Ф1 - 2 шт

- РГД-5 - 2 шт

Кроме этого, из пакета достали патроны:

- калибра 5.45 - 971 шт

- калибра 7,62х39 - 212 шт

калибра 7,62х54 - 302 шт

- калибра 5.6 - 100 шт

- калибра 9 - 12 шт

Правоохранители разыскивают владельца арсенала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи Славянска возле заправочной станции местные жители наткнулись на арсенал патронов для огнестрелов и пулеметов.