08:14 01.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киевлянин наткнулся на схрон с боеприпасами - ФОТО

В Киеве на Трухановом острове был обнаружен арсенал с боеприпасами. Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.

Киевлянин наткнулся на схрон с боеприпасами - ФОТО

Сообщается, что киевлянин проводил свои выходные за рыбалкой, как вдруг он случайно выловил из тяжелое ведро. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая провела детальный осмотр выловленного груза:

- магазин к автомату Калашникова - 5 шт
- самодельный глушитель к автомату Калашникова - 1 шт
- тротил 5 пакетов по 200 гр каждый
- снаряд гранатометный ВОГ-25 - 10 шт
- гранаты Ф1 - 2 шт
- РГД-5 - 2 шт

Кроме этого, из пакета достали патроны:

- калибра 5.45 - 971 шт
- калибра 7,62х39 - 212 шт
калибра 7,62х54 - 302 шт
- калибра 5.6 - 100 шт
- калибра 9 - 12 шт

Правоохранители разыскивают владельца арсенала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи Славянска возле заправочной станции местные жители наткнулись на арсенал патронов для огнестрелов и пулеметов.


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