15:55 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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Кабриолет миллиардера с полуголыми девушками влетел в витрину лавки - ВИДЕО

В испанской Мальорке турист-миллиардер из Великобритании влетел в табачную лавку на "роллс-ройсе" стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов. 

Кабриолет миллиардера с полуголыми девушками влетел в витрину лавки - ВИДЕО

Об этом сообщает газета The Mirror.

Как сообщили очевидцы ДТП, водитель автомобиля не справляется с управлением и разнес витрину. Кроме того, в транспортном средстве на переднем сиденье была полуголая девушка.

"В машине громко звучала музыка, а две девушки в бикини танцевали и делали селфи", - отметили возмущенные люди.

В свою очередь менеджер расположенного рядом с табачной лавкой ресторана рассказал, что автомобиль чудом миновал его заведение, где в тот момент находилось около 20 человек

Виновник аварии и его подруги скрылись с места происшествия, бросив разбитую машину. Личность водителя установлена, его ищет местная полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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