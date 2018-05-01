Французские копы применили водометы и перечный газ против сотен митингующих

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам правоохранителей, участники акции возле станции метро Аустерлиц в восточном Париже устроили анархистские организации. Так, в ходе акции митингующие разбили окна нескольких магазинов, в том числе компаний Renault и ресторана McDonalds, а также бросали взрывные устройства.

В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эйфелеву башню в Париже временно закрыли из-за возможной угрозы сотрудникам архитектурного сооружения. Причиной для временного закрытия известной достопримечательности стали постоянные акции и протесты, которые проводятся вокруг башни и ее подножия. Места вокруг памятки остаются открытыми для публики, которая время от времени провоцирует полицейских к столкновениям.