21:52 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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Французские копы применили водометы и перечный газ против сотен митингующих

Во французской столице в Париже произошли столкновения между правоохранителями и участниками протестов, вследствие чего были применены водометы и перечный газ.

Французские копы применили водометы и перечный газ против сотен митингующих

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам правоохранителей, участники акции возле станции метро Аустерлиц в восточном Париже устроили анархистские организации. Так, в ходе акции митингующие разбили окна нескольких магазинов, в том числе компаний Renault и ресторана McDonalds, а также бросали взрывные устройства.

В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эйфелеву башню в Париже временно закрыли из-за возможной угрозы сотрудникам архитектурного сооружения. Причиной для временного закрытия известной достопримечательности стали постоянные акции и протесты, которые проводятся вокруг башни и ее подножия. Места вокруг памятки остаются открытыми для публики, которая время от времени провоцирует полицейских к столкновениям.


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