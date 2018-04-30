10:57 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре водитель на огромной скорости влетел в пешеходов - ФОТО

В Днепре автомобиль протаранил ограждение, насмерть сбив двух человек. Об этом передает официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре водитель на огромной скорости влетел в пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Аlfa Romeo проигнорировал предуреждающий знак пешеходного перехода и на огромной скорости сбил женщину. На место происшествия прибыла бригада медиков, которая направила пострадавшую в госпиталь, но по дороге в больницу потерпевшая скончалась.

Шофер иномарки отделался травмой головы, его также госпитализировали. Позже выянилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Кривой Рог-Днепр пассажирская маршрутка попала в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.


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