В Днепре водитель на огромной скорости влетел в пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Аlfa Romeo проигнорировал предуреждающий знак пешеходного перехода и на огромной скорости сбил женщину. На место происшествия прибыла бригада медиков, которая направила пострадавшую в госпиталь, но по дороге в больницу потерпевшая скончалась.

Шофер иномарки отделался травмой головы, его также госпитализировали. Позже выянилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Кривой Рог-Днепр пассажирская маршрутка попала в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.