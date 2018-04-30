В Донецкой области произошел пожар на шахте, есть пострадавшие

Как отметили работники спецслужб, после поступлении информации о пожаре, на место происшествия мгновенно отправилось подразделение спасателей 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

На мечте инцидента пожарные установили, что возгорание происходит на четвертом этаже 5-этажного здания АПК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных были спасены 6 работников шахты. Еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам, госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом отравлением продуктами горения.

Бойцам ГоСЧС удалось ликвидировать пожар. К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Приднепровской теплоэлектростанции в Днепре произошел пожар. По неизвестным пока причинам загорелась в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. К частью, никто из людей во время возгорания не пострадал.