В Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами - ФОТО

По предварительной информации, схрон был тщательно замаскирован под одним из дорожных знаков, одна из местных жительниц случайно обнаружила его, когда проводила работы в поле. Патроны разного калибры и типа были завернуты в ковер и закопаны в землю. В ходе осмотра было обнаружено 20 упаковок пистолетных патронов, несколько сотен снарядов для пулемета и автомата Калашникова.

Отдельно в пакете были припрятаны материалы для изготовления самодельных гранат.

Сейчас правоохранители устанавливают владельца опасной находки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Черкащине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами.