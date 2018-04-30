13:51 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами - ФОТО

Вблизи Славянска возле заправочной станции местные жители наткнулись на арсенал патронов для огнестрелов и пулеметов. Об этом передает отдел коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами - ФОТО

По предварительной информации, схрон был тщательно замаскирован под одним из дорожных знаков, одна из местных жительниц случайно обнаружила его, когда проводила работы в поле. Патроны разного калибры и типа были завернуты в ковер и закопаны в землю. В ходе осмотра было обнаружено 20 упаковок пистолетных патронов, несколько сотен снарядов для пулемета и автомата Калашникова. 

Отдельно в пакете были припрятаны материалы для изготовления самодельных гранат.

Сейчас правоохранители устанавливают владельца опасной находки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Черкащине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами.


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