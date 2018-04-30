10:08 30.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт, есть жертвы

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка. Об этом передает Tolo News.

В Афганистане произошел очередной теракт, есть жертвы

Инцидент произошел около здания Национального директората безопасности в городском районе Шашдарак. Террористы организовали двойное нападение с применением взрывчатки со шрапнелью, набитую гвоздями и строительным мусоров. Два взрыва произошло с периодичностью в 20 минут.

В результате теракта погибло 20 гражданских лиц, в том числе и два смертника, информации о пострадавших полицейских нет. Один из репортеров сообщил, что  среди погибших есть один журналист, и два оператора. Покамест ни одна террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Полиция подозревает, что к инциденту причастны исламисты из террористической группировки "Талибан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана в Кабуле погибло 90 человек.


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