Трагедия в Швейцарских Альпах: из-за непогоды погибли четыре туриста - ФОТО

Об этом сообщает издание Еuronews.

Как отмечается, 14 пеших путешественников решили забраться на вершину горы, чтобы достигнуть своего рекорда. Однако после нескольких километров ходьби началася непогода, после чего один из туристов сорвался со склона и погиб.

В сою очередь другие трое человек скончались от переохлаждения. При этом, пять туристов были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По словам спасателей, они заметили группу людей и приняли решения доставить пострадавших в больницу. Так, среди туристов - граждане Германии, Италии и Франции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине в Славском на горе Захар Беркут около верхней станции подъемника 29 апреля всполыхнула сухая трава. Для ликвидации пожара прибыли спасатели со Славское, Сколе и Стрый.