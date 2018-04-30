ССА дали отпор очередной интервенции Асада

Сообщается, что мятежникам удалось подбить три единицы бронетехники и пять грузовиков, также было уничтожено 15 правительственных военных, которых поддерживает Россией. Военные Дамаска заняли четыре деревни неподалеку от Дейр аз-Зур. Несколькими месяцами ранне здесь находились боевики ИГИЛ, но они были вытеснены повстанцами.

Войска Ассада с начала 2018 года все время пытаются захватить пространство западней от реки Евфрат, тогда как СДС удерживали районы с восточной стороны.

Напомним, что ранее силы Башара Ассада выбили из города Кадам, которое находилось под контролем боевиков "Исламского государства" в течении месяца, три отряда исламистов. В ходе операции и в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибло 36 мирных жителей, еще 50 человек были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США не будет проводить переговоры по Сирии с режимом Башара Асада.