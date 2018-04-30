При ракетной атаке на военную базу в Сирии погибли 26 военных

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Как отмечается, солдаты были убиты из-за рейда, проведенного Израилем на 47-й бригадной базе в центральной провинции Хама. По предварительным данным, накануне рейды проводились силами США и Великобритании. Так, западные войска запустили девять баллистических ракет с военных баз в северной части Иордании, которые поразили сирийские базы вблизи Алеппо и Хамы.

В настоящее время израильские ВВС никак не прокомментировали свою деятельность за рубежом. При этом, в агентстве SANA заявили, что вражеские ракеты поразили военные позиции сирийского режима в ранее указанных провинциях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", силы Башара Ассада выбили из города Кадам, которое находилось под контролем боевиков "Исламского государства" в течении месяца, три отряда исламистов. В ходе операции и в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибло 36 мирных жителей, еще 50 человек были госпитализированы.