На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вел интенсивный огонь вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, и Гнутово. Огнестрельный огонь был зафиксирован в районе Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опросного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Новозвановки, из зенитной установки досталось бойцам Новозвановки. Снайперские группы были обнаружены у линии разграничения вдоль Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадало два украинских бойца, обоих срочно госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", миротворческая операция в Украине откладывается на неопределенный срок.