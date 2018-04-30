07:19 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 47 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба Генштаба. 

На востоке Украины боевики продолжают

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вел интенсивный огонь вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, и Гнутово. Огнестрельный огонь был зафиксирован в районе Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опросного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Новозвановки, из зенитной установки досталось бойцам Новозвановки. Снайперские группы были обнаружены у линии разграничения вдоль Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадало два украинских бойца, обоих срочно госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", миротворческая операция в Украине откладывается на неопределенный срок.


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