На Мустафу Найема напали в центре Киева - ФОТО, ВИДЕО

Об этом народный избранец сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметили очевидцы инцидента, Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, БМВ, водитель которой также нанес удары Мустафе Найему.

"Какие травмы - пока не понимаю, но очень сильно болит голова и наверняка что-то с челюстью", - рассказал Найем. Также он добавил, что совсем не хотел нарушать ПДД, именно потому не пропустил водителя на Mercedes. В частности, который собирался поехать на запрещающий знак. К слову, это и послужило главной причиной конфликта.

"Злоумышленники скрылись с места драки", - говорится в сообщении.

В настоящее время украинский депутат с травмами находится в отделении скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт. В нем был задействован народный депутат Юрий Левченко. Столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой.