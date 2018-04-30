19:17 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области мужчина пытался ввезти в носках 25 тыс. евро

В Харьковской областив пункте пропуска Гоптовка сотрудники пограничной службы задержали мужчину, который пытался незаконно переместить через границу 25 тысяч евро.

В Харьковской области мужчина пытался ввезти в носках 25 тыс. евро

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В пункт пропуска на въезде в Украину для автомобильного сообщения Гоптовка прибыл 56-летний гражданин Украины. В ходе стандартного оформления правоохранители Харьковского отряда учли нервозность мужчины, поэтому было принято решение организовать более детальный осмотр.

Во время осмотра украинца и его вещей, в носках пограничники зафиксировали купюры на общую сумму 25 тысяч евро. Средства были незадекларированными, поэтому их изъяли в установленном порядке и направили в компетентные органы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко одобрил закон относительно усиления контроля за государственной границей Украины.


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