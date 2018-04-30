Авария на Львовщине: легковушка взлетела в реку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В ходе аварии легковой автомобиль сорвался с трассы сполучением Львов-Шегини в реку села Бартатов Львовской области.

Прибывшие правоохранители установили, что водитель легкового ВАЗ столкнулся с Mercedes, после чего сорвался с моста. За управлением ВАЗа пребывал 34-летний мужчина. Медики осмотрели его на наличие травм после ДТП и отпустили домой. В данный момент решается вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Закарпатской области при въезде в город Хуст случилось дорожно транспортное происшествие с автомобилем и мотоциклом.