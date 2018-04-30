15:50 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Авария на Львовщине: легковушка взлетела в реку

30 апреля на автодорожной трассе Львовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортное средство слетело в водоем.

Авария на Львовщине: легковушка взлетела в реку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В ходе аварии легковой автомобиль сорвался с трассы сполучением Львов-Шегини в реку села Бартатов Львовской области.

Прибывшие правоохранители установили, что водитель легкового ВАЗ столкнулся с Mercedes, после чего сорвался с моста. За управлением ВАЗа пребывал 34-летний мужчина. Медики осмотрели его на наличие травм после ДТП и отпустили домой. В данный момент решается вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Закарпатской области при въезде в город Хуст случилось дорожно транспортное происшествие с автомобилем и мотоциклом.


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