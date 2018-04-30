Авария на Закарпатье: госпитализированы женщина с ребенком - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По итогам столкновения 32-летняя пассажирка двухколесного транспорта погибла на месте. Водитель мотоцикла, 48-летний житель Ивано-Франковской области, доставлен в реанимацию с политравмой.

В ходе полученных в результате аварии травм, в больнице, в частности, оказались пассажиры автомобиля, 28-летняя жительница села Сокирница и ее пятилетняя дочь. Медики заявили, что пока что для жизни матери с девочкой угрозы нет

До этого полиция зафиксировала, что столкнулись автомобиль Hyundai Accent и мотоцикл Honda Gold Wing. 31-летний водитель Hyundai из села Сокирница, пересекал встречную полосу и нарушил правила, когда должен был отдать дорожное преимущество мотоциклисту.

Длится следствие по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе на улице Среднефонтанской машина совершила наезд на пешехода, после чего врезалась в бетонную стену здания, в результате чего погибло два человека.