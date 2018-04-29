В центре Львова неизвестный заминировал ТЦ

В службу 102 поступило уведомление от анонимного гражданина о заминировании первого этажа в торговом центре "Виктория Гарденс". На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, полисмены, медики и три бригады пожарных со спецтехникой. В здании ТЦ работали два отряда кинологов.

В ходе операции было эвакуировано более 100 человек, включаю сотрудников торгового центра, однако никаких подозрительных, а тем более, взрывных средств обнаружено не было. В полиции уже возбудили уголовное производство за дачу ложных показаний о минировании ТЦ.

"По техническим причинам ТРЦ Victoria Gardens временно прекратил свою работу", - сообщается в официальном уведомлении ТЦ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Оболонский районный суд в городе Киеве приговорил к к трем годам лишения свободы мужчину, который сообщил о ложном минировании одной из станций метро.