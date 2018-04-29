14:56 29.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Подмосковье сел ядерный истребитель - ВИДЕО

Вчера вечером в окрестностях Москвы военный самолет Ил-38 Индийского ВВС совершил экстренную посадку. Об этом передает Zeenews.india.

В Подмосковье сел ядерный истребитель - ВИДЕО

Российское воздушное пространство было открыто для аварийного судна. Истребитель без вооружения  и с нераскрытой передней стойкой шасси сел в подмосковном Жуковском Аэропорт.

На момент приземления на борту находилось семь человек: два лётчика (командир корабля, помощник командира корабля), штурман-навигатор, штурман-оператор РЛС, оператор самолётного приёмного индикаторного устройства (СПИУ), бортинженер, бортрадист

Отметим, что истребитель Ил-38 может нести на себе до двух ядерных зарядов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в штате Висконсин потерпел крушение спасательный вертолет.


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