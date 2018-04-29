В Подмосковье сел ядерный истребитель - ВИДЕО

Российское воздушное пространство было открыто для аварийного судна. Истребитель без вооружения и с нераскрытой передней стойкой шасси сел в подмосковном Жуковском Аэропорт.

На момент приземления на борту находилось семь человек: два лётчика (командир корабля, помощник командира корабля), штурман-навигатор, штурман-оператор РЛС, оператор самолётного приёмного индикаторного устройства (СПИУ), бортинженер, бортрадист

Отметим, что истребитель Ил-38 может нести на себе до двух ядерных зарядов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в штате Висконсин потерпел крушение спасательный вертолет.