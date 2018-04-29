В Мали исламисты напали на племя туарегов

Инцидент произошел на северо-восточной границе Мали с Нигером. По предварительной информации, боевики на мотоциклах совершили нападение на город Андерамбукане и его окрестности. В результате карательной операции боевиков погибло 40 человек, в основном женщины и дети.

В середине апреля представители миротворческой миссии ООН в Мали сообщили о неудачах борьбы с радикальными исламистами. В конфликте также принимают участие мятежники из племени туарегов, которые в регионе недавно Менака казнили во внесудебном порядке не менее 95 человек. Миротворцы продолжают очищать территорию страны от боевиков, военные действия перенеслись в пустынный регион, где контингент не может проводить боевые операции без спецтехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно база многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали подверглась атаке со стороны боевиков-исламистов.