В Германии в аварию попал грузовой состав

Инцидент произошел на перевалочной станции "Мюнхен-Рием". По предварительной информации, машинист не успел перетянуть рычаг и перестроиться на другие рельсы, из-за резкого торможения поезд стало клонить в сторону, а затем все его вагоны стали поочередно переворачиваться.

В результате аварии серьезно повреждены несколько колей, более 80 метров кабеля снесены, локомотив разбит, два вагона опрокинулись, поломанные рельсы и шпалы придется в срочном порядке менять. Общая сумма ущерба оценивается как минимум в 1 млн евро.

Кроме того, были внесены изменения в расписание движения городской электрички маршрута S2, так как тут до понедельника будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции Красное в Львовской област пассажирский поезд сбил женщину.