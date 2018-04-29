06:00 29.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии в аварию попал грузовой состав

В Баварии с рельс сошел поезд с миллионным грузом. Об этом передает Focus.

В Германии в аварию попал грузовой состав

Инцидент произошел на перевалочной станции "Мюнхен-Рием". По предварительной информации, машинист не успел перетянуть рычаг и перестроиться на другие рельсы, из-за резкого торможения поезд стало клонить в сторону, а затем все его вагоны стали поочередно переворачиваться.

В результате аварии серьезно повреждены несколько колей, более 80 метров кабеля снесены, локомотив разбит, два вагона опрокинулись, поломанные рельсы и шпалы придется в срочном порядке менять. Общая сумма ущерба оценивается как минимум в 1 млн евро. 

Кроме того, были внесены изменения в расписание движения городской электрички маршрута S2, так как тут до понедельника будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции Красное в Львовской област пассажирский поезд сбил женщину.


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