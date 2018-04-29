В Чернигове задержали серийного маньяка

По предварительной информации, мужчина с ножем угрожал 17-летней девушке, а изнасиловав, начал убегать. Отец потерпевшей нагнал преступника и задержал подозреваемого на конечной остановке общественного транспорт. Мужчине изрядно досталось от главы семейства, его частично прооперировали.

Позже выяснилось, что задержанный мог быть причастен к другим преступлениям подобного рода. Дежурный полиции направил на место происшествия патрульные наряды, правоохранители возбудили уголовное производство в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Маньяку грозит лишение свободы от 12 и более лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе украинской столицы неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся с места инцидента.