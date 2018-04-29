17:52 29.04.2018 | Происшествия | Новости
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Неизвестный похитил американо-французский "дуб мира" в Белом Доме

Возле Белого дома вандалы похитили дубовое дерево, посаженное президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Неизвестный похитил американо-французский

Об этом передает Daili Mail. 

Сообщается, что на месте, где ранее находилось дерево теперь разрыта огромная яма, окруженная ухоженным газоном. Правоохранители и служба охраны утверждает, что никто из посторонних не мог проникнуть на террторию Белого Дома, так как объект находится под круглосуточной охраной сотен спецслужащих.

Отметим, что дуб был привезен в США Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли сотни американских солдат. Таким образом, Макрон пытался символически укрепить франко-американскую дружбу. В Елисейском дворце попросили Трампа лично проконтролировать процесс поиска дуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Ассада.


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