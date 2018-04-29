12:57 29.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье перекрыли канал сигаретной контрабанды

На таможенном посту "Тыса" Закарпатской таможни ДФС пограничники изъяли крупную партию сигарет. Об этом передает пресс-служба ГФС.

На Закарпатье перекрыли канал сигаретной контрабанды

Сообщается, что в ходе углубленного осмотра автомобиля BMW с румынской регистрацией было обнаружено целый схрон 1223 пачек сигарет марки "ROTHMANS", с акцизными марками Украины. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.

Преступник признался, что вся продукция направлялась в Берлин, а он был лишь водителем и не знал о содержимом груза. Теперь ему грозит 5 и более лет лишения свободы за перевозку табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля путем использования специальных хранилищ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Волынской области возле границы с Беларусью пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти в страну контрабанду сигарет.


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