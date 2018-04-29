На Закарпатье перекрыли канал сигаретной контрабанды

Сообщается, что в ходе углубленного осмотра автомобиля BMW с румынской регистрацией было обнаружено целый схрон 1223 пачек сигарет марки "ROTHMANS", с акцизными марками Украины. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.

Преступник признался, что вся продукция направлялась в Берлин, а он был лишь водителем и не знал о содержимом груза. Теперь ему грозит 5 и более лет лишения свободы за перевозку табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля путем использования специальных хранилищ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Волынской области возле границы с Беларусью пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти в страну контрабанду сигарет.