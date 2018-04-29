На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении противник массово применял минометный и пулеметный огонь, досталось украинским защитникам около населенных пунктовТалаковка, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополь, Новотроицкого, Лебединского, Опытное, Верхнеторецком, Красногоровки и Шахты "Бутовка".

Более 30 раз велись обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 мм минометов вблизи Водяного, Широкино и Марьинка. Передвижение вражеской группы снайперов было зафиксировано вблизи Причепиловка и Новозвановка.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадали семеро украинских солдат, четверо бойцов были срочно госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", миротворческая операция в Украине откладывается на неопределенный.