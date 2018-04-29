14:19 29.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Как правильно нужно вывозить валюту - совет от предприимчивого украинца

В Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро. Об этом передает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Как правильно нужно вывозить валюту - совет от предприимчивого украинца

Инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка". Так, 56-летний престарелый мужчина прикидываясь больным пытался пересечь контрольно-пропускной пункт. Пограничники обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. 

В ходе осмотра из носков украинца достали 25 тыс евро, причем купюры были сложены так плотно, что в любом другом случае даже специальная техника не смогла бы обнаружить "оригинальный" схрон. Мужчина также побрызгал свою обувь специальным спреем, от которого у тренированных собак начинается чахотка. Почему задержанный пытался перевезти деньги именно таким способом остается непонятным, давать комментарии мужчина отказался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье перекрыли канал сигаретной контрабанды.


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