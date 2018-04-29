Как правильно нужно вывозить валюту - совет от предприимчивого украинца

Инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка". Так, 56-летний престарелый мужчина прикидываясь больным пытался пересечь контрольно-пропускной пункт. Пограничники обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр.

В ходе осмотра из носков украинца достали 25 тыс евро, причем купюры были сложены так плотно, что в любом другом случае даже специальная техника не смогла бы обнаружить "оригинальный" схрон. Мужчина также побрызгал свою обувь специальным спреем, от которого у тренированных собак начинается чахотка. Почему задержанный пытался перевезти деньги именно таким способом остается непонятным, давать комментарии мужчина отказался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье перекрыли канал сигаретной контрабанды.