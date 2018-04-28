12:53 28.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Техасе задержали африканского работорговца

Полиция штата Техас арестовала сына экс-президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре, который занимался торговлей людьми. Об этом передает CNN.

В Техасе задержали африканского работорговца

Сообщается, что супруги Туре привезли африканскую девочку из Гвинеи в 2000 году. Ее растили рядом с законными детьми Туре, заставляя выполнять работу по дому и заботиться о детях Туре, также её били и оказывали на нее психологическое давление.

Девушка сбежала из дома в 2016 году, тогда же ее история попала в СМИ и получила резонансную огласку. Адвокат Дениз Кросс-Туре Скотт Палмер, который будет защищать супругов, утверждает, что все обвинения в сторону семьи Туре беспочвенны, так как семья растила ребенка наравне со своими родными детьми. СМИ же намеренно злоупотребляют ситуацией, дабы дискредитировать сына бывшего африканского лидера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские правоохранители провели задержание троих украинцев, которые торговали людьми для трансплантации внутренних органов.


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