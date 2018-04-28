В Кривом Роге произошла авария - ФОТО

Инцидент произошел около села Новокалиновка. По предварительной информации, водитель маршрутки не успел перестроиться в свой ряд, когда пытался обогнать впереди идущий автомобиль.

В результате аварии пострадало пять человек, всех их госпитализировали, один 54-летний мужчина попал в реанимацию. Всего на момент аварии в салоне транспорта находилось 12 пассажиров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27, столкнулись Mercedes и мотоцикл. Никто не пострадал.