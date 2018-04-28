22:00 28.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии автобус влетел в фуру

В Индии водитель микроавтобуса на огромной скорости протаранил грузовик. Об этом передает New Indian Express.

В Индии автобус влетел в фуру

Инцидент произошел недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, который вез пассажиров на работу, попросту превысил допустимую норму скорости на крутом участке дороги, что и привело к смертельному ДТП. От удара пять человек не смогли самостельтельно выбраться из микроавтобуса, их пришлось освобождать при помощи спецтехники.

В результате аварии пострадало 17 человек, 9 из них погибли на месте под колесами внедорожника, еще 6 госпитализировали с разными травмами. В основном жертвами аварии стали несовершеннолетние и дети. Двумя днями ранее в штате произошел похожий случай, когда школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в округе Кангра на севере Индии в дорожно-транспортное происшествия попал школьный автобус.


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