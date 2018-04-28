В Черкасской области в аварии погиб маленький ребенок

По предварительной информации, один из водителей наехал колесом на огромную яму, что и стало причиной столкновения с рядом едущем транспортом. От удара машину отбросилу на десяток метров, на момент аварии в машине находилось два пассажира - отец и сын. От удара мальчик скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте работают следователи. Правоохранители утверждают, что у машины лопнуло колесо, когда та столкнулась с ямной впадиной.

Сегодня произошел похожий случай На трассе Кривой Рог-Днепр. Инцидент произошел около села Новокалиновка. Водитель маршрутки не успел перестроиться в свой ряд, когда пытался обогнать впереди идущий автомобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице столкнулись Mercedes и мотоцикл.