00:00 28.04.2018 | Происшествия | Новости
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Над Британией очевидцы зафиксировали НЛО - ВИДЕО

 В городе Бриджуотер в графстве Сомерсет очевидцы случайно на камеру сняли полет неопознанного летающего объекта. Соответствующая запись уже появилась на видеохостинге YouTube.

Над Британией очевидцы зафиксировали НЛО - ВИДЕО

За отснятый материал автор ролика - Меган Тейлор получила небольшое денежное вознаграждение. От увиденного женщина  впала в изумление и ее это даже немного напугало. Объект внезапно начал трещать и постукивать, тогда Меган в панике начала бежать в сторону своего дома.  

По ее словам, объект появился после серии вспышек молнии и стремительно пролетел по небу под радугой, которая образовалась в результате дождя. Специалисты утверждают, что не стоит пугать британцев конспирологией, вероятно, это была шаровая молния, которая слишком близко приблизилась в земле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый  объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.


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