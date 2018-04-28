Над Британией очевидцы зафиксировали НЛО - ВИДЕО

За отснятый материал автор ролика - Меган Тейлор получила небольшое денежное вознаграждение. От увиденного женщина впала в изумление и ее это даже немного напугало. Объект внезапно начал трещать и постукивать, тогда Меган в панике начала бежать в сторону своего дома.

По ее словам, объект появился после серии вспышек молнии и стремительно пролетел по небу под радугой, которая образовалась в результате дождя. Специалисты утверждают, что не стоит пугать британцев конспирологией, вероятно, это была шаровая молния, которая слишком близко приблизилась в земле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.