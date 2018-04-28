19:20 28.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днерпопетровщине СБУ задержала очередного взяточника - ФОТО

В Днепропетровской области капитан полиции был уличен в вымогательстве и шантаже. Об этом передает пресс-центр СБ Украины.

На Днерпопетровщине СБУ задержала очередного взяточника - ФОТО

По предварительной информации, полисмен требовал от местного жителя взятку в размере 10 тыс долларов за скрытие дела об мошеннических действиях последнего. Мужчине грозил уголовный срок от 5 лет лишения свободы.

К коррупционным схемам полисмен регулярно привлекал знакомого адвоката, который также был "в доле". Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников после получения всей суммы денег.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подельникам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции


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