Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении противник активизировался в темное время суток, огонь велся вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков. Прицельный огонь снайперов был зафиксирован в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя и Пищевого. Из БМП и стрелкового оружия досталось защитникам Авдеевки, Красногоровки, Талаковка и Широкино.

На Луганском направлении обстрелы боевиков не прекращались Светлодарска и Станицы Луганской. Враг применял крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадали три украинских бойца, выжить ему не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики вновь атаковали Донецкую фильтровальную станцию, а также насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.