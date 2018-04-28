09:47 28.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 53 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба Генштаба. 

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении противник активизировался в темное время суток, огонь велся вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков. Прицельный огонь снайперов был зафиксирован в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя и Пищевого. Из БМП и стрелкового оружия досталось защитникам Авдеевки, Красногоровки, Талаковка и Широкино.

На Луганском направлении обстрелы боевиков не прекращались Светлодарска и Станицы Луганской. Враг применял крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. 

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадали три украинских бойца, выжить ему не удалось. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики вновь атаковали Донецкую фильтровальную станцию, а также насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.


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