10:23 27.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области мужчина подорвался на боевом снаряде

Сегодня утром, 27 апреля, в Запорожской области от взрыва снаряда погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

В Запорожской области мужчина подорвался на боевом снаряде

Как отмечается, инцидент произошел на открытой территории между селами Вишневое и Переможное Токмацкого района.

Двое мужчин проводили поиски металлолома при помощи металлоискателя. По словам одного из них, он отошел от друга примерно на 100-150 метров, после чего услышал взрыв, в результате которого погиб 48-летний мужчина.

В ходе расследования стало известно, что взорвался артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. В данное время, обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Инцидент произошел в городе Сьюпириор штата Висконсин. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 20 человек.


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