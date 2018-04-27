В Запорожской области мужчина подорвался на боевом снаряде

Как отмечается, инцидент произошел на открытой территории между селами Вишневое и Переможное Токмацкого района.

Двое мужчин проводили поиски металлолома при помощи металлоискателя. По словам одного из них, он отошел от друга примерно на 100-150 метров, после чего услышал взрыв, в результате которого погиб 48-летний мужчина.

В ходе расследования стало известно, что взорвался артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. В данное время, обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Инцидент произошел в городе Сьюпириор штата Висконсин. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 20 человек.