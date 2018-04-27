23:20 27.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Харькова дерево едва не раздавило человека

В Харькове водитель легкового авто стал жертвой 20-летнего тополя. Об этом передает ТСН.

В центре Харькова дерево едва не раздавило человека

По предварительной информации, мужчина припарковался на автостоянке рядом с четырьмя другими машинами. Из-за сильного ветра рядом стоящий тополь склонило до предельного градуса, весь столб свалился на капоты автомобилей. Водитель Мазды чудом остался жив, ведь в момент падения он находился в салоне машины.

У двух иномарок слетели фары, владельцам авто придется изрядно потратиться на ремонт.

Владельцы поврежденных авто вызвали полицию и написали заявление. Местные жители не раз жаловались коммунальщикам на сухие деревья, которые постоянно угрожают их детям, которые постоянно пересекают опасную аллею с деревьями по пути в детский сад. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве обвалились ветки старого дерева


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