В центре Харькова дерево едва не раздавило человека

По предварительной информации, мужчина припарковался на автостоянке рядом с четырьмя другими машинами. Из-за сильного ветра рядом стоящий тополь склонило до предельного градуса, весь столб свалился на капоты автомобилей. Водитель Мазды чудом остался жив, ведь в момент падения он находился в салоне машины.

У двух иномарок слетели фары, владельцам авто придется изрядно потратиться на ремонт.

Владельцы поврежденных авто вызвали полицию и написали заявление. Местные жители не раз жаловались коммунальщикам на сухие деревья, которые постоянно угрожают их детям, которые постоянно пересекают опасную аллею с деревьями по пути в детский сад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве обвалились ветки старого дерева.