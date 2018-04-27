16:58 27.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Таллине горит завод по переработке отходов - ФОТО

В пятницу, 27 апреля в Таллинне произошло масштабное возгорание на заводе по переработке отходов RagnSells. К тушению пожара привлечено большое количество спасателей и техники.

В Таллине горит завод по переработке отходов - ФОТО

Об этом сообщает издание Postimees.

Согласно словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар вспыхнул на станции отходов в пункте приема мусора. По предварительной информации, пострадавших нет.

Рядом с местом пожара расположена взлетно-посадочная полоса Таллиннского аэропорта. В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Маргот Хольтс сообщила, что пока все рейсы проходят по плану. Однако живущих рядом людей просят не открывать окна и двери, чтобы обезопасить свое здоровье. Также специальные службы рекомендуют держаться подальше от района пожара, а водителям избегать зоны ЧП. 

Сейчас в работах по тушению пожара задействован и вертолет Департамента полиции и пограничной охраны.

Напомним, как сообщал ранене "УРА-Информ", в Киеве на территории мемориального комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне по улице Лаврська, 24 произошло возгорание.


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