23:40 27.04.2018 | Происшествия | Новости
100192578:roman

В США в аварию попал вертолет

В США в штате Висконсин потерпел крушение спасательный вертолет. Об этом передает AP.

В США в аварию попал вертолет

Сообщается, что воздушное судно принадлежало компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается разработкой и сборкой вертолетов для медучреждений. Очевидцы утверждают, что воздушное судно выполняло поворотный маневр, когда нос транспорта стало резко клонить вниз, а затем вертолет ударился об землю. На место происшествия прибыли пожарные и медики.

В результате аварии погибли все три человека, которые находились на борту, на борту воздушного судна не было ни одного пациента. Остальные обстоятельства крушения выясняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Средиземном море потерпел крушение вертолет Военно-морских сил Италии. В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Вертолет принимал участие в операции Sea Safe. 

 


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Харькова дерево едва не раздавило человека Над Британией очевидцы зафиксировали НЛО - ВИДЕО При мне Украина приблизится к НАТО настолько близко, насколько это возможно, - Помпео В украинские банки едет ревизор - чего стоит ожидать от внеочередной проверки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив