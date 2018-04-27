В США в аварию попал вертолет

Сообщается, что воздушное судно принадлежало компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается разработкой и сборкой вертолетов для медучреждений. Очевидцы утверждают, что воздушное судно выполняло поворотный маневр, когда нос транспорта стало резко клонить вниз, а затем вертолет ударился об землю. На место происшествия прибыли пожарные и медики.

В результате аварии погибли все три человека, которые находились на борту, на борту воздушного судна не было ни одного пациента. Остальные обстоятельства крушения выясняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Средиземном море потерпел крушение вертолет Военно-морских сил Италии. В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Вертолет принимал участие в операции Sea Safe.