15:36 27.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге взорвалась шахта, есть погибшие

В Кривом Роге на шахте Гвардейская произошел взрыв, в результате которого один горняк погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Кривом Роге взорвалась шахта, есть погибшие

Как отмечается, несчастный случай возник еще вчера вечером, 26 апреля, на горизонте 1340 метров.

Согласно словам сотрудников ГСЧС, они в горных выработках нашли двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии.

Силами работников шахты первый пострадавший на клети был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи. При этом, второму пострадавшему медицинские работники ГВГРО ГСЧС Украины оказывали первую доврачебную помощь. В частности, специалисты проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть.

Стоит добавить, что в настоящее время последствия аварии уже удалось ликвидировать

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на шахте Павлоградская предприятия "Павлоградуголь" произошло задымление кабельной продукции. В результате инцидента пришлось эвакуировать всех сотрудников. 


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