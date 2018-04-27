В Китае неизвестный устроили резню в школе, семеро погибших

Об этом сообщает China Daily.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник был вооружен ножом. В свою очередь пострадавшие в результате нападения госпитализированы.

В настоящее время пока неизвестно по каким именно мотивам действовал преступник. Однако сейчас подозреваемый в нападении задержан.

"Следователи начали уголовные производства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Ереване мятежники, которые захватили здание полиции, открыли снайперскую стрельбу, в результате чего погиб полицейский.