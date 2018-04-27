На Львовщине пьяный водитель сбил патрульного и попытался скрыться

Полиции удалось его задержать. Мужчина оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщила пресс-служба патрульная полиция Львовской области, инцидент произошел после десяти часов вечера. На стационарном посту возле города Стрый, на 610 километре автодороги "Киев - Чоп" автомобиль Mazda CX-5, двигаясь в направлении Львова, совершил наезд на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе на полицейского.

После чего машина проехал еще около 100 метров и водитель выйдя из автомобиля попытался скрыться. Ориентировочно через четверть часа, 53-летний водитель вернулся на место происшествия.

Он сначала прошел проверку на устройстве Драгер и результат показал 1,5 промилле, а затем по совету группы поддержки решил проехать в медицинское учреждение где отказался от прохождения освидетельствования. По заключению врача человек находится в состоянии опьянения.

Пострадавший, 21-летнего рядового полиции, после оказания первой неотложной помощи, доставили в Стрыйскую районную больницу. Его состояние оценивают медики, как средней тяжести. Он находится в реанимационном отделении. Врачи сообщили, что он получил о закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану ноги и ушиб грудной клетки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 25 апреля, экскурсионный автобус наехал на строительную площадку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров. Как сообщает управление патрульной полиции Закарпатской области, инцидент произошел около десяти часов вечера возле дорожной станции "Нижние Ворота".