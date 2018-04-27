Количество жертв непогоды в Израиле растет - ВИДЕО
В Израиле уже который день бушует непогода.
В результате сильных ливней в центре и на юге Израиля, прошедших накануне, 26 апреля, начались наводнения.
Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере 11 человек. На данный момент известно о гибели девяти учащихся предармейской академии - восьми девушек и одного юноша - которые ранее пропали без вести. Сегодня они объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.
Спасателям удалось вовремя эвакуировать 62 школьника, отправившихся на экскурсию в окрестностях города Арад и застигнутых врасплох резким ухудшением погодных условий. Все дети остались в живых, однако 40 из них пострадали от переохлаждения.
Улицы многих населенных пунктов и автострады превратились в реки. В Ришон ле-Ционе затопило торговый центр Ротшильд.