Количество жертв непогоды в Израиле растет - ВИДЕО

В результате сильных ливней в центре и на юге Израиля, прошедших накануне, 26 апреля, начались наводнения.

Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере 11 человек. На данный момент известно о гибели девяти учащихся предармейской академии - восьми девушек и одного юноша - которые ранее пропали без вести. Сегодня они объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.

Спасателям удалось вовремя эвакуировать 62 школьника, отправившихся на экскурсию в окрестностях города Арад и застигнутых врасплох резким ухудшением погодных условий. Все дети остались в живых, однако 40 из них пострадали от переохлаждения.

Улицы многих населенных пунктов и автострады превратились в реки. В Ришон ле-Ционе затопило торговый центр Ротшильд.

В Тель-Авиве, Гуш-Дане, Араде и Димоне выпал сильный град, повредивший сотни автомобили.

Напомним, сильные дожди в апреле наблюдаются в Израиле каждый три-четыре года.

Однако, как сообщал УРА-Информ, на этот раз непогода затронула большую часть территории страны, чем обычно.