В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает Fox news.

По предварительной информации, одномоторный самолет T-6 Texan разбился на военно-воздушной станции Кингсвилл, примерно в 48 километров к юго-западу от техасского города Корпус-Кристи.

Как заявил представитель станции Кевин Кларк, пилот и один пассажир посетили сотрудника на аэродроме и только взлетели, когда самолет потерпел. Также он считает, что возможной причиной инцидента могла стать ошибка пилота.

"На борту T-6 Texan находились пилот и пассажир - оба они погибли", - отметил Кларк.

В настоящее время Национальный совет по безопасности транспорта проводит расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний в России, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.