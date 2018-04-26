14:38 26.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы - ФОТО

В четверг, 26 апреля, пилот самолета времен Второй мировой войны вскоре после взлета с военно-воздушной станции на юге американского штата Техас не справился с управлением, после чего потерпил крушение. В результате инцидента погибли два человека. 

В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает Fox news.

По предварительной информации, одномоторный самолет T-6 Texan разбился на военно-воздушной станции Кингсвилл, примерно в  48 километров к юго-западу от техасского города Корпус-Кристи.

Как заявил представитель станции Кевин Кларк, пилот и один пассажир посетили сотрудника на аэродроме и только взлетели, когда самолет потерпел. Также он считает, что возможной причиной инцидента могла стать ошибка пилота.

"На борту T-6 Texan находились пилот и пассажир - оба они погибли", - отметил Кларк.

В настоящее время Национальный совет по безопасности транспорта проводит расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний в России, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.


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