21:35 26.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США на НПЗ произошел взрыв, 20 человек пострадали - ФОТО

В Соединенных Штатах Америки в четверг вечером, 26 апреля, прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

В США на НПЗ произошел взрыв, 20 человек пострадали - ФОТО

Инцидент произошел в городе Сьюпириор штата Висконсин. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 20 человек.

Как сообщает издание Time, ссылаясь на словам мэра города Джима Пейна сообщение о взрыве пожарная служба получила около шести часов вечера по киевскому времени. При этом взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

Скорая помощь увезла в больницу шесть человек. Остальным оказана помощь на месте.

Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв. В свою очередь в департаменте полиции Сьюпириор доложили, что на месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.

Всего на указанном заводе работает 180 человек. Он принадлежит канадской нефтегазовой компании Husky Energy.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пилот самолета времен Второй мировой войны вскоре после взлета с военно-воздушной станции на юге американского штата Техас не справился с управлением, после чего потерпел крушение. В результате инцидента погибли два человека.


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